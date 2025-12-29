  1. В Украине

На левом берегу Киева третий день продолжаются экстренные отключения света

14:55, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.
На левом берегу Киева третий день продолжаются экстренные отключения света
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На левом берегу Киева уже третий день подряд действуют экстренные отключения электроэнергии. Речь идет о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Как сообщили в ДТЭК, текущая ситуация с электроснабжением пока не позволяет вернуться к плановым графикам отключений.

В ДТЭК отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения и стабилизировать электроснабжение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев отключение света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]