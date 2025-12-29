На левом берегу Киева третий день продолжаются экстренные отключения света

Речь идет о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На левом берегу Киева уже третий день подряд действуют экстренные отключения электроэнергии. Речь идет о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Как сообщили в ДТЭК, текущая ситуация с электроснабжением пока не позволяет вернуться к плановым графикам отключений.

В ДТЭК отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения и стабилизировать электроснабжение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.