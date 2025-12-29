На лівому березі Києва третій день тривають екстрені відключення світла
14:55, 29 грудня 2025
Мова йде про Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони.
На лівому березі Києва вже третій день поспіль діють екстрені відключення електроенергії. Мова йде про Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони.
Як повідомили у ДТЕК, поточна ситуація з електропостачанням поки не дозволяє повернутися до планових графіків відключень.
У ДТЕК зазначають, що фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження і стабілізувати електропостачання.
