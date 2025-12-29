На лівому березі Києва третій день тривають екстрені відключення світла

Мова йде про Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На лівому березі Києва вже третій день поспіль діють екстрені відключення електроенергії. Мова йде про Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони.

Як повідомили у ДТЕК, поточна ситуація з електропостачанням поки не дозволяє повернутися до планових графіків відключень.

У ДТЕК зазначають, що фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження і стабілізувати електропостачання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.