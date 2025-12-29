Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо Мін’юсту, «Укрзалізниці» та «Нафтогазу»

Уряд звільнив заступника міністра юстиції, скасував призначення та оновив склад керівних органів держкомпаній.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив Олександра Білоуса з посади заступника міністра юстиції України.

Також скасовано рішення Кабінету Міністрів від 29 жовтня 2025 року щодо прийняття розпорядження про призначення Юрія Бадахова на посаду заступника міністра юстиції України.

Крім того, Кабмін затвердив склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Головою правління призначено Олександра Перцовського. Членами правління стали Лідія Гриценко, Микола Іванінів, Олександр Носулько, Роман Черніцький та Євген Шрамко.

Окремим рішенням уряд достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як члена наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» — представника держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.