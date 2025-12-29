  1. В Україні

Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо Мін’юсту, «Укрзалізниці» та «Нафтогазу»

19:41, 29 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд звільнив заступника міністра юстиції, скасував призначення та оновив склад керівних органів держкомпаній.
Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо Мін’юсту, «Укрзалізниці» та «Нафтогазу»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив Олександра Білоуса з посади заступника міністра юстиції України.

Також скасовано рішення Кабінету Міністрів від 29 жовтня 2025 року щодо прийняття розпорядження про призначення Юрія Бадахова на посаду заступника міністра юстиції України.

Крім того, Кабмін затвердив склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Головою правління призначено Олександра Перцовського. Членами правління стали Лідія Гриценко, Микола Іванінів, Олександр Носулько, Роман Черніцький та Євген Шрамко.

Окремим рішенням уряд достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як члена наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» — представника держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України звільнення призначення Укрзалізниця Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]