Кабмин принял кадровые решения в отношении Минюста, «Укрзализныци» и «Нафтогаза»

19:41, 29 декабря 2025
Правительство уволило заместителя министра юстиции, отменило назначения и обновило состав руководящих органов госкомпаний.
Кабинет Министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

В частности, правительство уволило Александра Белоуса с должности заместителя министра юстиции Украины.

Также отменено решение Кабинета Министров от 29 октября 2025 года о принятии распоряжения о назначении Юрия Бадахова на должность заместителя министра юстиции Украины.

Кроме того, Кабмин утвердил состав правления акционерного общества «Украинская железная дорога». Председателем правления назначен Александр Перцовский. Членами правления стали Лидия Гриценко, Николай Иванинов, Александр Носулько, Роман Черницкий и Евгений Шрамко.

Отдельным решением правительство досрочно прекратило полномочия Ростислава Шурмы как члена наблюдательного совета акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» — представителя государства.

