АМКУ може включати компанії до Зведених відомостей навіть при зупиненні виконання рішення – Верховний Суд

Внесення інформації до Зведених відомостей АМК та Держреєстру не є виконанням рішення Комітету і не зупиняється у зв’язку з його оскарженням.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі суддів палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду розглянув питання щодо наявності або відсутності підстав для визнання дій Антимонопольного комітету України щодо включення товариства на підставі рішення АМК до Зведених відомостей АМК щодо спотворення результатів торгів (Зведені відомості) та до Державного реєстру суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів (Державний реєстр) такими, що порушують його права і, відповідно, щодо наявності або відсутності підстав для зобов'язання АМК вчинити дії щодо виключення товариства зі Зведених відомостей та Державного реєстру.

Обставини справи № 910/897/25

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Комітету, в якому просило визнати дії АМК щодо включення інформації до Зведених відомостей та до Державного реєстру такими, що порушують його права, і зобов’язати виключити відповідні відомості. Позов обґрунтовано тим, що рішення АМК оскаржується, його виконання зупинено відповідно до ч. 4 ст. 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а внесення даних перешкоджає участі товариства у процедурах закупівлі. Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили.

У зв'язку із внесенням змін до законодавства, а саме доповненням Закону України «Про захист економічної конкуренції» ст. 48-1 «Державний реєстр суб’єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за вчинення порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів», Верховний Суд вважав за необхідне уточнити правові висновки, викладені у справі № 910/10407/20, щодо внесення Комітетом інформації до Зведених відомостей та до Державного реєстру.

Правові висновки Верховного Суду

Верховний Суд у складі суддів палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду, застосувавши статті 60, 48-1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а також п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» і Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зазначив, що включення інформації й оприлюднення АМК зведених відомостей про рішення органів Комітету щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушення у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів), а також ведення Державного реєстру здійснюються відповідно до приписів Закону.

Частина 4 ст. 60 цього Закону регулює зупинення виконання рішення органу АМК, тоді як внесення даних до Зведених відомостей законодавчо не визначається як виконання (складова виконання) рішення і не може бути зупинене.

Пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується на підставі рішення органу АМК, яке є чинним до моменту його скасування або визнання недійсним, а не факту внесення інформації до Зведених відомостей та/чи до Державного реєстру. У зв’язку з доповненням зазначеного Закону ст. 48-1 судова палата уточнила висновки, викладені в постанові Верховного Суду від 25 серпня 2021 року у справі № 910/10407/20.

Що вирішив суд

Постановою від 18 грудня 2025 року у справі № 910/897/25 Верховний Суд касаційну скаргу товариства залишив без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій – без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.