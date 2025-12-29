АМКУ может включать компании в Сводные сведения даже при приостановлении исполнения решения – Верховный Суд

Внесение информации в Сводные сведения АМК и Госреестр не является исполнением решения Комитета и не приостанавливается в связи с его обжалованием.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе судей палаты для рассмотрения дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством Кассационного хозяйственного суда рассмотрел вопрос о наличии или отсутствии оснований для признания действий Антимонопольного комитета Украины по включению общества на основании решения АМК в Сводные сведения АМК о искажении результатов торгов (Сводные сведения) и в Государственный реестр субъектов хозяйствования, привлеченных к ответственности за совершение нарушения, предусмотренного пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров (Государственный реестр) как нарушающих его права и, соответственно, о наличии или отсутствии оснований для обязательства АМК совершить действия по исключению общества из Сводных сведений и Государственного реестра.

Обстоятельства дела № 910/897/25

Общество обратилось в хозяйственный суд с иском к Комитету, в котором просило признать действия АМК по включению информации в Сводные сведения и в Государственный реестр такими, что нарушают его права, и обязать исключить соответствующие сведения. Иск обоснован тем, что решение АМК обжалуется, его исполнение приостановлено в соответствии с ч. 4 ст. 60 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», а внесение данных препятствует участию общества в процедурах закупки. Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали.

В связи с внесением изменений в законодательство, а именно дополнением Закона Украины «О защите экономической конкуренции» ст. 48-1 «Государственный реестр субъектов хозяйствования, привлеченных к ответственности за совершение нарушения в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров», Верховный Суд счел необходимым уточнить правовые выводы, изложенные в деле № 910/10407/20, относительно внесения Комитетом информации в Сводные сведения и в Государственный реестр.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд в составе судей палаты для рассмотрения дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством Кассационного хозяйственного суда, применив статьи 60, 48-1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», а также п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О публичных закупках» и Положения о наборах данных, подлежащих обнародованию в форме открытых данных, отметил, что включение информации и обнародование АМК сводных сведений о решениях органов Комитета о признании совершения субъектами хозяйствования нарушения в виде искажения результатов торгов (тендеров), а также ведение Государственного реестра осуществляются в соответствии с предписаниями Закона.

Часть 4 ст. 60 этого Закона регулирует приостановление исполнения решения органа АМК, тогда как внесение данных в Сводные сведения законодательно не определяется как исполнение (составная часть исполнения) решения и не может быть приостановлено.

Пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О публичных закупках» применяется на основании решения органа АМК, которое является действующим до момента его отмены или признания недействительным, а не факта внесения информации в Сводные сведения и/или в Государственный реестр. В связи с дополнением указанного Закона ст. 48-1 судебная палата уточнила выводы, изложенные в постановлении Верховного Суда от 25 августа 2021 года по делу № 910/10407/20.

Что решил суд

Постановлением от 18 декабря 2025 года по делу № 910/897/25 Верховный Суд кассационную жалобу общества оставил без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанций – без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.