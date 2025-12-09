Диспетчер вместо переадресации дал другой номер: мужчина умер за две минуты до прибытия «скорой»

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором отец заявительницы умер за две минуты до прибытия кареты скорой помощи.

Верховный Суд установил, что диспетчер оперативно-диспетчерской службы обязан самостоятельно обеспечить обработку или переадресацию вызова через систему «Централь 103», если это необходимо для своевременного оказания экстренной помощи. Предоставление заявителю другого номера телефона для самостоятельного повторного вызова выходит за пределы его полномочий и противоречит установленному порядку действий. Такое нарушение может рассматриваться как противоправная бездеятельность и быть основанием для возмещения причиненного морального вреда.

К такому выводу пришел Верховный Суд в деле № 761/415/24 (производство № 61-6667св25).

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу по иску лица к КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева» исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), третьи лица: Киевская областная военная администрация, Киевский городской совет (Киевская городская государственная администрация), Коммунальное некоммерческое предприятие Киевского областного совета «Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), о признании решения противоправным, возмещении имущественного и морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что диспетчером приема вызова оперативно-диспетчерской службы КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева» было принято ошибочное тактико-логистическое решение о регистрации вызова без учета обстоятельства, что адрес вызова относится к условному району обслуживания ответчика, который находится значительно ближе к адресу вызова. Указанными действиями диспетчер фактически отказала ей в обслуживании, поскольку не передала вызов между оперативно-диспетчерскими службами через информационно-аналитическую систему «Централь 103» другой службе по принадлежности и не приняла решение об обслуживании вызова. Вследствие противоправного поведения диспетчера приема вызова оперативно-диспетчерской службы КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева» ее отцу была оказана экстренная медицинская помощь несвоевременно, в результате чего он умер за две минуты до прибытия кареты скорой помощи.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что отсутствует возможность установить причинно-следственную связь между действиями диспетчера приема вызова оперативно-диспетчерской службы ответчика и смертью мужчины, поскольку суд не обладает специальными знаниями, а истец таких доказательств не предоставила. В медицинском свидетельстве о смерти указана причина смерти, которая не связана с тем, что диспетчер не передала вызов между оперативно-диспетчерскими службами через информационно-аналитическую систему «Централь 103» другой службе по принадлежности и не приняла решение относительно обслуживания вызова, в результате чего мужчине несвоевременно была оказана экстренная медицинская помощь.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и частично удовлетворил иск. Решение мотивировано тем, что истец доказала противоправное поведение диспетчера приема вызова оперативно-диспетчерской службы ответчика, которая не имела предусмотренных законом полномочий предоставлять какой-либо другой номер телефона для дальнейшего повторного вызова скорой медицинской помощи.

Решение Суда

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда.

В случае поступления вызова из-за пределов территории обслуживания центра диспетчер приема вызовов обязан принять вызов и передать его диспетчеру направления своей оперативно-диспетчерской службы. Диспетчер направления принимает решение об обслуживании вызова либо о его переадресации другой оперативно-диспетчерской службе. Переадресация вызовов между оперативно-диспетчерскими службами происходит через информационно-аналитическую систему «Централь 103».

Верховный Суд пришел к выводу, что диспетчер направления принимает решение об обслуживании вызова либо о его переадресации другой оперативно-диспетчерской службе. Переадресация вызова осуществляется именно с целью обеспечения своевременного оказания экстренной медицинской помощи.

Однако вопреки указанным обязанностям диспетчер приема вызова оперативно-диспетчерской службы КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева» предоставила истцу дополнительный номер телефона для осуществления ею повторного вызова скорой медицинской помощи по территориальному обслуживанию.

