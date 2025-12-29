Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О коммерческом учёте тепловой энергии и водоснабжения» с целью обеспечения права потребителей на оплату только полученных услуг. Речь идёт о проекте закона № 14329.

Согласно представленному законопроекту, из закона предлагается исключить пункт 5 части 2 статьи 10.

По мнению авторов законопроекта, эта норма нарушает право потребителей оплачивать только фактически полученные услуги. На практике она противоречит публичным призывам к экономии энергоресурсов, поскольку граждан, которые экономят, «наказывают» неофициальными «штрафами» в виде «доначислений до минимальной доли потребления».

Таким образом, согласно пункту 5 части 2 статьи 10 вышеупомянутого Закона, потребители многоквартирных домов, помещения которых оборудованы узлами распределительного учёта тепловой энергии (проще говоря – квартиры с индивидуальными счётчиками тепла), должны оплачивать объём потреблённой тепловой энергии, составляющий не менее минимальной доли среднего удельного потребления в доме. Если они потребили меньше, им в платёжных квитанциях доначисляют объёмы до минимальной доли.

Как указано в пояснительной записке, минимальная доля – это 50% от среднего потребления тепла в доме. Норму называют «прогрессивной», так как она якобы должна защищать от перегрева квартир, появления плесени и грибка, а также продлевать срок службы дома.

Отмечается, что проблема заключается в том, что Министерство утверждает, что минимальная доля контролирует температуру воздуха в квартирах, но на самом деле формула расчёта минимальной доли не учитывает температуру. Она зависит только от общего объёма потреблённой энергии в доме и площади квартир. Чем больше тепла потребляют соседи, тем больше минимальная доля для всех квартир. Если кто-то экономит, ему всё равно доначисляют до минимальной доли. Если все экономят, минимальная доля становится низкой, но в квартирах холоднее. Формула не помогает поддерживать комфортную температуру, не предотвращает появление грибка и не мотивирует экономить. Она лишь выравнивает потребление тепла между квартирами, и часто люди платят за тепло, которое не потребляли.

Таким образом, законом человека заставляли потреблять тепловую энергию не столько, сколько ему нужно, а не менее определённого объёма (минимальной доли). В результате, кроме реально потреблённой энергии, человек часто оплачивает дополнительные объёмы тепловой энергии, которые он не использовал.

Авторы законопроекта подчёркивают, что проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О коммерческом учёте тепловой энергии и водоснабжения» с целью обеспечения права потребителей на оплату только полученных услуг» исключает норму, которая побуждает граждан к неэкономному расходованию тепловой энергии, а также нарушает принцип справедливости, когда потребитель должен оплачивать только те услуги, которые он реально получил.

