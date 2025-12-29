Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до статті 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо забезпечення права споживачів на оплату тільки отриманих послуг. Йдеться про проєкт закону № 14329.

Згідно з поданим законопроєктом, з закону пропонується виключити пункт 5 частини 2 статті 10.

На думку авторів законопроєкту, ця норма закону порушує право споживачів на оплату тільки отриманих послуг. Оскільки фактично і практично суперечить публічним закликам щодо необхідності економно споживати енергоносії, оскільки громадян, які економлять енергоносії, «карають» за це неофіційними «штрафами» у вигляді «донарахувань до мінімальної частки споживання».

Отже, згідно із пунктом 5 частини 2 статті 10 згаданого вище Закону споживачі багатоквартирних будинків, приміщення яких обладнані вузлами розподільного обліку теплової енергії (простіше кажучи – чиї квартири мають індивідуальні лічильники тепла), мають оплачувати обсяг спожитої теплоенергії, що складає не менше мінімальної частки середнього питомого споживання у всьому будинку. Якщо вони спожили менше – тоді їм у платіжних квитанціях дораховують обсяги споживання до мінімальної частки.

Як йдеться у пояснювальній записці, мінімальна частка – це 50% від середнього споживання тепла у будинку. Цю норму називають «прогресивною», бо начебто вона мала б захищати від переопалення квартир, появи грибка та плісняви і продовжувати термін служби будинку.

Зазначається, що проблема полягає в тому, що Міністерство стверджує, що мінімальна частка контролює температуру повітря в квартирах, але насправді формула розрахунку мінімальної частки не враховує температуру. Вона залежить лише від загального обсягу спожитої енергії в будинку і площі квартир. Чим більше тепла споживають сусіди, тим більша мінімальна частка для всіх квартир. Якщо хтось економить, йому все одно донараховують до мінімальної частки. Якщо всі економлять, мінімальна частка стає низькою, але в квартирах холодніше. Формула не допомагає підтримувати комфортну температуру, не запобігає грибку і не мотивує економити. Вона лише вирівнює споживання тепла між квартирами, і часто люди платять за тепло, яке не споживали.

Таким чином, цим Законом людину зобов’язали споживати теплоенергії не стільки, скільки їй необхідно, а не менше певного обсягу (мінімальної частки). Внаслідок цього, окрім реально спожитої енергії, людина тепер часто оплачує і додаткові обсяги теплоенергії, які вона не споживала.

Автори законопроєкту наголошують, що проект Закону України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо забезпечення права споживачів на оплату тільки отриманих послуг» є виключення норми, яка спонукає громадян до неекономного витрачання теплової енергії, а також порушує принцип справедливості, коли споживач мав би оплачувати лише за ті послуги, які він реально отримав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.