Россия распространяет фейки, чтобы оправдать удары по Украине и сорвать мирные переговоры – Зеленский

18:06, 29 декабря 2025
Зеленский отреагировал на заявления Кремля о якобы ударах по резиденции руководства РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние заявления России имеют целью сорвать достижения дипломатической работы с командой президента США Дональда Трампа и затянуть войну.

По его словам, россияне распространяют фейковую информацию о якобы ударах по резиденции руководства РФ, чтобы иметь оправдание для новых атак по Украине, в частности по Киеву. Президент напомнил, что РФ уже наносила удары по столице, в том числе по зданию Кабинета Министров.

«Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает. Важно, чтобы мир сейчас не молчал и чтобы россияне не сорвали движение к миру», – отметил Зеленский.

