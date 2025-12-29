Росія поширює фейки , щоб виправдати удари по Україні та зірвати мирні переговори – Зеленський

Зеленський відреагував на заяви Кремля про нібито удари по резиденції керівництва РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні заяви Росії мають на меті зірвати досягнення дипломатичної роботи з командою президента США Дональда Трампа та затягнути війну.

За його словами, росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито удари по резиденції керівництва РФ, щоб мати виправдання для нових атак по Україні, зокрема по Києву. Президент нагадав, що РФ вже завдавала ударів по столиці, у тому числі по будівлі Кабінету Міністрів.

«Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру», – зазначив Зеленський.

