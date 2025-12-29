В ВСП обсудили обобщение практики в дисциплинарных производствах в отношении судей

Порядок привлечения судей к ответственности является важной составляющей обеспечения их независимости – ВСП.

В Высшем совете правосудия состоялось обсуждение обобщений практики в дисциплинарных производствах в отношении судей за 2024 год. Исполняющая обязанности председателя ВСП Татьяна Бондаренко подчеркнула, что «порядок привлечения судей к ответственности является составляющей обеспечения независимости судей, а потому формирование устойчивой и последовательной дисциплинарной практики является чрезвычайно важным».

В обсуждении приняли участие члены Высшего совета правосудия, дисциплинарные инспекторы ВСП, судьи Верховного Суда, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, представители Министерства юстиции Украины, Национальной школы судей Украины, представители секретариата ВСП, научного сообщества, общественных организаций.

Начальник правового управления секретариата Высшего совета правосудия Артем Бринцов, который модерировал мероприятие, сообщил, что все обобщения, подготовленные рабочей группой Высшего совета правосудия по вопросам обобщения дисциплинарной практики в отношении судей, обнародованы на официальном веб-сайте ВСП.

Как отметила в своем вступительном слове Татьяна Бондаренко, в обобщениях обозначены недостатки дисциплинарных жалоб, по которым они были оставлены без рассмотрения; акцентировано внимание на обстоятельствах, подлежащих установлению и учету при решении вопроса об отказе в возбуждении дисциплинарного дела; проанализировано, какие действия судей были признаны дисциплинарным проступком и квалифицированы по соответствующему пункту части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Также определены основания принятия ВСП решений об отмене и изменении решений Дисциплинарных палат по дисциплинарным делам, приведена информация о результатах пересмотра Большой Палатой Верховного Суда решений Высшего совета правосудия.

Татьяна Бондаренко указала, что обобщение дисциплинарной практики помогает избегать расхождений в решениях дисциплинарных органов и обеспечивает прогнозируемость последствий нарушений судей.

Председатель рабочей группы, член Высшего совета правосудия Алла Котелевец напомнила, что в отчете GRECO, принятом 22 ноября 2024 года и обнародованном 20 февраля 2025 года, отмечен прогресс Украины в выполнении антикоррупционных рекомендаций для судей, прокуроров и парламентариев. В частности, отмечено, что рекомендация XIX об определении дисциплинарных правонарушений судей частично выполнена, при этом отмечено подготовленные рабочей группой ВСП обобщения практики рассмотрения ВСП и ее дисциплинарными органами дисциплинарных дел в отношении судей за 2017-2021 годы и за 2023 год.

Обнародование обобщения дисциплинарной практики является составной частью обязательств Украины, определенных Дорожной картой по вопросам верховенства права, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2025 года № 475-р, а также является одной из мер выполнения Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, которая была утверждена Постановлением КМУ от 4 марта 2023 года № 220.

Алла Котелевец привела статистические данные, что в 2024 году ВСП в пленарном составе рассмотрела 60 жалоб (54 жалобы судей и 6 жалоб жалобщиков) на решения Дисциплинарных палат по дисциплинарным делам в отношении 57 судей и приняла 56 решений.

Решения Высшего совета правосудия касались 44 судей местных общих судов, 2 судей местного административного суда, 2 судей местного хозяйственного суда, 6 судей апелляционного общего суда, 1 судьи апелляционного хозяйственного суда, 1 судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда и 1 судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Среди пересмотренных Высшим советом правосудия решений без изменений оставлено 29 решений Дисциплинарных палат.

Член Высшего совета правосудия Алла Котелевец привела примеры изменения решений Дисциплинарных палат, а также указала основания для отмены решений дисциплинарных органов и оставления жалоб на решения Дисциплинарных палат без рассмотрения. Кроме того, Алла Котелевец проинформировала, какие обстоятельства были учтены Высшим советом правосудия при вынесении определений об удовлетворении ходатайств о восстановлении срока для обжалования решений по дисциплинарным делам.

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко представил обобщение практики Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении судей за 2024 год.

Он отметил, что в течение 2024 года в Высший совет правосудия поступило 8 268 дисциплинарных жалоб. С учетом дисциплинарных жалоб, поступивших в прошлые периоды, в общей сложности на рассмотрении находилось 20 374 дисциплинарные жалобы. Полностью завершено рассмотрение 9 074 дисциплинарных жалоб, из них 3 166 дисциплинарных жалоб, поступивших в 2024 году. Дисциплинарные палаты открыли 314 дисциплинарных дел в отношении 348 судей, в частности, по собственной инициативе Дисциплинарные палаты открыли 11 дисциплинарных дел.

По результатам рассмотрения дисциплинарных дел было принято решение о:

привлечении 145 судей к дисциплинарной ответственности;

отказе в привлечении 96 судей к дисциплинарной ответственности;

закрытии дисциплинарных производств в отношении 19 судей.

Докладчик подчеркнул, что дисциплинарные органы ВСП уделяли значительное внимание приоритетному рассмотрению дисциплинарных дел, в которых подлежали оценке действия судей, вызвавшие значительный общественный интерес и в которых следствием может быть увольнение судьи с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (пункт 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины). К 48 судьям, то есть почти к трети судей, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности в 2024 году, применен самый строгий вид дисциплинарного взыскания – представление об освобождении судьи от должности.

Также Роман Маселко обратил внимание, что обобщение подтвердило постоянство и однозначность практики дисциплинарных палат относительно возможности использования во время дисциплинарного производства материалов уголовного производства, в частности результатов негласных следственных (розыскных) действий. Не было ни одного случая, когда бы такие материалы отвергались как ненадлежащий источник доказательств.

Член рабочей группы, член Высшего совета правосудия Юлия Бокова представила обобщение дисциплинарной практики по вынесению определений об оставлении без рассмотрения и об отказе в открытии дисциплинарных дел в отношении судей.

Докладчик отметила, что общее количество дисциплинарных жалоб, оставленных без рассмотрения членами ВСП и дисциплинарными инспекторами ВСП – 2 645, о чем вынесено 2 265 постановлений. Основными основаниями для оставления жалоб без рассмотрения были: подача жалоб с нарушением установленного законом порядка; использование непристойных или унижающих честь и достоинство высказываний; обращения в отношении судей, полномочия которых прекращены или которые освобождены от должности.

Дисциплинарными палатами ВСП оставлено без рассмотрения 3 136 дисциплинарных жалоб, по результатам чего вынесено 575 определений. Основаниями для возврата жалоб были отсутствие в них сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи, отсутствие ссылок на доказательства, обоснование жалоб исключительно доводами, подлежащими проверке судом высшей инстанции.

По результатам рассмотрения 3 343 дисциплинарных жалоб Дисциплинарные палаты ВСП вынесли 576 определений об отказе в возбуждении дисциплинарных дел в отношении судей. Основаниями для таких решений стали повторное обращение по вопросам, которые уже рассматривались; истечение срока привлечения к дисциплинарной ответственности; очевидная попытка повлиять на принятие судебного решения; сведение жалобы к несогласию с судебным решением; отсутствие в жалобе сведений о наличии признаков дисциплинарного проступка.

Член рабочей группы, профессор, доцент кафедры гражданской юстиции и адвокатуры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Елена Овчаренко в докладе на тему совершения судьей существенного дисциплинарного проступка отметила целесообразность внесения изменений в статью 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которыми детализировать отдельные признаки существенного дисциплинарного проступка, являющиеся основаниями для увольнения судьи.

Судья Большой Палаты Верховного Суда Александр Банасько во время обсуждения отметил высокое качество и мотивированность решений Высшего совета правосудия, а также обратил внимание, что судьи Верховного Суда внимательно изучают обобщение дисциплинарной практики ВСП.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко рассказала о том, что на заседании Комитета министров Совета Европы положительно отмечено функционирование реформированной судебной системы Украины, регулирующей вопросы судейской карьеры и дисциплинарной ответственности судей, что стало возможным благодаря ряду законодательных и институциональных реформ.

Она отметила, что Комитет министров Совета Европы очень внимательно анализирует дисциплинарную практику ВСП по привлечению судей к дисциплинарной ответственности, поэтому представленные обобщения являются очень полезными. Также Маргарита Сокоренко проинформировала, что в Европейском суде по правам человека сейчас около 100 жалоб судей.

По результатам этого обсуждения высказанные мнения и предложения будут проанализированы и учтены при продолжении работы над обобщением дисциплинарной практики в отношении судей для формирования актуальных позиций по вопросам дисциплинарной ответственности судей.

