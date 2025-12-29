У ВРП обговорили узагальнення практики у дисциплінарних провадженнях щодо суддів

Порядок притягнення суддів до відповідальності є важливою складовою забезпечення їх незалежності – ВРП.

Фото: ВРП

У Вищій раді правосуддя відбулося обговорення узагальнень практики у дисциплінарних провадженнях щодо суддів за 2024 рік. Виконувачка обов’язків Голови ВРП Тетяна Бондаренко підкреслила, що «порядок притягнення суддів до відповідальності є складовою забезпечення незалежності суддів, а тому формування сталої та послідовної дисциплінарної практики є надзвичайно важливим».

У обговоренні взяли участь члени Вищої ради правосуддя, дисциплінарні інспектори ВРП, судді Верховного Суду, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, представники Міністерства юстиції України, Національної школи суддів України, представники секретаріату ВРП, наукової спільноти, громадських організацій.

Начальник правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя Артем Брінцов, який модерував захід, поінформував, що всі узагальнення, які підготовлені робочою групою Вищої ради правосуддя з питань узагальнення дисциплінарної практики щодо суддів, оприлюднено на офіційному вебсайті ВРП.

Як зазначила у вступному слові Тетяна Бондаренко, в узагальненнях окреслені недоліки дисциплінарних скарг, за яких вони були залишені без розгляду; акцентовано увагу на обставинах, що підлягали установленню та врахуванню під час розв’язання питання про відмову у відкритті дисциплінарної справи; проаналізовано, які діяння суддів були визнані дисциплінарним проступком та кваліфіковані за відповідним пунктом частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Також визначено підстави ухвалення ВРП рішень про скасування та зміну рішень Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах, наведено інформацію щодо результатів перегляду Великою Палатою Верховного Суду рішень Вищої ради правосуддя.

Тетяна Бондаренко вказала, що узагальнення дисциплінарної практики допомагає уникати розбіжностей у рішеннях дисциплінарних органів та забезпечує прогнозованість наслідків порушень суддів.

Голова робочої групи, член Вищої ради правосуддя Алла Котелевець нагадала, що у звіті GRECO, ухваленому 22 листопада 2024 року та оприлюдненому 20 лютого 2025 року, відзначено прогрес України у виконанні антикорупційних рекомендацій для суддів, прокурорів і парламентарів. Зокрема, зазначено, що рекомендація ХІХ про визначення дисциплінарних правопорушень суддів частково виконана, при цьому відзначено підготовлені робочою групою ВРП узагальнення практики розгляду ВРП та її дисциплінарними органами дисциплінарних справ щодо суддів за 2017-2021 роки та за 2023 рік.

Оприлюднення узагальнення дисциплінарної практики є складовою зобов’язань України, визначених Дорожньою картою з питань верховенства права, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 року № 475-р, а також є одним із заходів виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, яка була затверджена Постановою КМУ від 4 березня 2023 року № 220.

Алла Котелевець навела статистичні дані, що у 2024 році ВРП в пленарному складі розглянула 60 скарг (54 скарги суддів та 6 скарг скаржників) на рішення Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах стосовно 57 суддів, і ухвалила 56 рішень.

Рішення Вищої ради правосуддя стосувалися 44 суддів місцевих загальних судів, 2 суддів місцевого адміністративного суду, 2 суддів місцевого господарського суду, 6 суддів апеляційного загального суду, 1 судді апеляційного господарського суду, 1 судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду та 1 судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Серед переглянутих Вищою радою правосуддя рішень без змін залишено 29 рішень Дисциплінарних палат.

Член Вищої ради правосуддя Алла Котелевець навела приклади зміни рішень Дисциплінарних палат, а також зазначила підстави для скасування рішень дисциплінарних органів та залишення скарг на рішення Дисциплінарних палат без розгляду. Крім того, Алла Котелевець поінформувала, які обставини були враховані Вищою радою правосуддя при постановленні ухвал про задоволення клопотань про поновлення строку для оскарження рішень у дисциплінарних справах.

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко презентував узагальнення практики Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя щодо розгляду дисциплінарних справ стосовно суддів за 2024 рік.

Він зазначив, що упродовж 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшло 8 268 дисциплінарних скарг. З урахуванням дисциплінарних скарг, що надійшли в минулі періоди, загалом на розгляді перебувало 20 374 дисциплінарні скарги. Повністю завершено розгляд 9 074 дисциплінарних скарг, із них 3 166 дисциплінарних скарг, що надійшли у 2024 році. Дисциплінарні палати відкрили 314 дисциплінарних справ стосовно 348 суддів, зокрема, за власною ініціативою Дисциплінарні палати відкрили 11 дисциплінарних справ.

За результатами розгляду дисциплінарних справ було ухвалено рішення про:

притягнення 145 суддів до дисциплінарної відповідальності;

відмову у притягненні 96 суддів до дисциплінарної відповідальності;

закриття дисциплінарних проваджень стосовно 19 суддів.

Доповідач наголосив, що дисциплінарні органи ВРП приділяли значну увагу пріоритетному розгляду дисциплінарних справ, у яких підлягали оцінці дії суддів, що викликали значний суспільний інтерес та у яких наслідком може бути звільнення судді з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (пункт 3 частини шостої статті 126 Конституції України). До 48 суддів, тобто майже до третини суддів, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності у 2024 році, застосовано найсуворіший вид дисциплінарного стягнення – подання про звільнення судді з посади.

Також Роман Маселко звернув увагу, що узагальнення підтвердило сталість і однозначність практики дисциплінарних палат щодо можливості використання під час дисциплінарного провадження матеріалів кримінального провадження, зокрема результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Не було жодного випадку, коли б такі матеріали відкидались як неналежне джерело доказів.

Член робочої групи, член Вищої ради правосуддя Юлія Бокова презентувала узагальнення дисциплінарної практики щодо постановлення ухвал про залишення без розгляду та про відмову у відкритті дисциплінарних справ стосовно суддів.

Доповідачка зазначила, що загальна кількість дисциплінарних скарг, залишених без розгляду членами ВРП та дисциплінарними інспекторами ВРП – 2 645, про що постановлено 2 265 ухвал. Основними підставами залишення скарг без розгляду були: подання скарг із порушенням установленого законом порядку; використання непристойних або таких, що принижують честь і гідність, висловлювань; звернення щодо суддів, повноваження яких припинено або які звільнені з посади.

Дисциплінарними палатами ВРП залишено без розгляду 3 136 дисциплінарних скарг, за результатами чого постановлено 575 ухвал. Підставами повернення скарг були відсутність у них відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді, відсутність посилань на докази, ґрунтування скарг виключно на доводах, що підлягають перевірці судом вищої інстанції.

За результатами розгляду 3 343 дисциплінарних скарг Дисциплінарні палати ВРП постановили 576 ухвал про відмову у відкритті дисциплінарних справ щодо суддів. Підставами для таких рішень стали повторне звернення з питань, які вже розглядалися; сплив строку притягнення до дисциплінарної відповідальності; очевидна спроба вплинути на ухвалення судового рішення; зведення скарги до незгоди з судовим рішенням; відсутність у скарзі відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

Член робочої групи, професорка, доцентка кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олена Овчаренко у доповіді на тему щодо вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, зазначила про доцільність внесення змін до статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими деталізувати окремі ознаки істотного дисциплінарного проступку, які є підставами для звільнення судді.

Суддя Великої Палати Верховного Суду Олександр Банасько під час обговорення відзначив високу якість і мотивованість рішень Вищої ради правосуддя, а також звернув увагу, що судді Верховного Суду уважно вивчають узагальнення дисциплінарної практики ВРП.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко розповіла про те, що на засіданні Комітету міністрів Ради Європи позитивно відзначено функціонування реформованої судової системи України, що врегульовує питання суддівської кар'єри та дисциплінарної відповідальності суддів, що стало можливим завдяки низці законодавчих та інституційних реформ.

Вона зазначила, що Комітет міністрів Ради Європи дуже уважно аналізує дисциплінарну практику ВРП по притягненню суддів до дисциплінарної відповідальності, тому представлені узагальнення є дуже корисними. Також Маргарита Сокоренко поінформувала, що в Європейському суді з прав людини наразі близько 100 скарг суддів.

За результатами цього обговорення висловлені думки та пропозиції будуть проаналізовані та враховані при продовженні роботи над узагальненнями дисциплінарної практики щодо суддів для формування актуальних позицій з питань дисциплінарної відповідальності суддів.

