Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

10:00, 29 декабря 2025
КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.
Фото: freepik.com
Кассационный административный суд ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу контролирующего органа на решения судов первой и апелляционной инстанций относительно оплаты электроэнергии. Суд постановил: все расходы на передачу и распределение электроэнергии включены в цену, уплачиваемую потребителем. Отныне отдельное перевыставление стоимости услуг потребителям не является необходимым, а контролирующие органы не имеют оснований для претензий относительно детализации таких документов.

Проверка на миллионы: что нашли налоговики 

КАС ВС, рассмотрев кассационную жалобу Главного управления ГНС в г. Киеве, вынес постановление по делу № 320/29942/24. Суть спора заключалась в проверке правомерности включения стоимости услуг по передаче и распределению электроэнергии в общую цену, которую необходимо уплачивать поставщику.

Эта история началась еще в марте 2024 года: общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с просьбой признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение, которым увеличено денежное обязательство на общую сумму – более 8,6 млн грн (в том числе по основному платежу – почти 7,9 млн и штрафным санкциям – около 761 тыс. грн). Решением Киевского окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда, административный иск удовлетворен.

Суды предыдущих инстанций установили, что Главное управление ГНС в г. Киеве провело документальную плановую выездную проверку за периоды – с апреля 2014 по сентябрь 2023 года. По данным контролирующего органа, установлено завышение услуг по передаче электрической энергии, которые не были перевыставлены – в размере более 43,4 млн грн. На основании акта проверки принято налоговое уведомление-решение об увеличении суммы денежного обязательства и вынесении штрафных санкций.

Как сказано в материалах дела, налогоплательщик получил услуги по передаче и распределению от операторов систем, что подтверждено актами приема-передачи и договорами. Стоимость этих услуг включалась в цену электроэнергии, поставляемой потребителям, и соответственно уплачивалась в составе общей суммы за электроэнергию. Согласно решениям судов первой и апелляционной инстанций, потребитель рассчитывается за электроэнергию по цене, которая включает все составляющие: средневзвешенную цену покупки электроэнергии, тариф на передачу и распределение, административные расходы поставщика. В актах приема-передачи указано, что оплата за услуги распределения включена в цену электроэнергии, а первичные документы соответствуют требованиям законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

КАС ВС обратил внимание на то, что законодательством не установлен обязанность перевыставлять потребителям отдельно стоимость услуг по распределению, поскольку она уже учтена в цене реализуемой электроэнергии. Суды первой и апелляционной инстанции установили: потребители оплачивают фактическую стоимость электроэнергии в составе цены, поэтому включение стоимости услуг в себестоимость является правомерным. Контролирующий орган считал, что отсутствует детализация первичных документов, однако суды предыдущих инстанций отметили, что закон не предусматривает обязательную детализацию, а основные реквизиты для подтверждения операции присутствуют.

Договоры и коммерческие предложения, заключенные со всеми потребителями, предусматривали оплату услуг по передаче и распределению через поставщика по тарифам, утвержденным регулятором, и способ определения цены электроэнергии определялся формулой, включающей средневзвешенную цену покупки, тарифы на передачу и распределение и наценку поставщика. КАС ВС детально проанализировал договоры, включая приложения и коммерческие предложения, установив, что каждая хозяйственная операция была зафиксирована актами приема-передачи, счетами и данными бухгалтерского учета. Было зафиксировано, что за весь период с 2022 по 2023 год потребители уплатили суммарно сотни тысяч гривен, которые покрывали как фактическую цену электроэнергии, так и тарифы на передачу и распределение.

Кассация отклонена: услуги без двойных платежей 

Анализируя доводы сторон, кассационная инстанция подчеркнула: даже если в документах отсутствуют избыточные детали об отдельных компонентах услуг, – это не означает отсутствия хозяйственной операции, поскольку все основные реквизиты и подтверждения факта предоставления услуг присутствуют. КАС ВС также учел: потребители не оспаривали объем или качество предоставленных услуг, а лишь сумму, которая уже включена в цену электроэнергии, что свидетельствует о реальности операций.

Кроме того, КАС ВС обратил внимание на финансовую логику включения расходов в цену электроэнергии: для обеспечения непрерывности поставки и соблюдения тарифных условий поставщик оплачивает операторов систем за реальные объемы электроэнергии, которые затем отражаются в счетах потребителя. Такая система гарантирует, что потребитель получает электроэнергию по прозрачной схеме, а стоимость услуг включена в общую цену, что упрощает бухгалтерский учет и исключает двойное взыскание.

При кассационном пересмотре КАС ВС подтвердил: суды предыдущих инстанций дали всестороннюю оценку доказательствам, установили реальность хозяйственных операций и законность отражения расходов в финансовой отчетности. Коллегия судей отметила, что первичные документы содержат все обязательные реквизиты и подтверждают предоставление услуг от операторов систем, а требование об отдельном перевыставлении потребителям законодательством не предусмотрено.

Суд также согласился с выводами нижестоящих инстанций о том, что расходы на оплату услуг передачи и распределения электроэнергии имеют прямую связь с доходом от реализации электроэнергии и включаются в себестоимость реализованной продукции и других операционных расходов. Стоимость услуг отражена в строках финансового отчета в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и положениями Налогового кодекса.

КАС ВС детально проанализировал все доводы кассационной жалобы, в частности те, что касались якобы «недостаточной детализации» актов приема-передачи, «неперевыставления» стоимости услуг потребителям и ссылок на постановления Верховного Суда. Коллегия судей установила, что ни один из аргументов контролирующего органа не опровергает факта предоставления услуг, правильности отражения расходов в бухгалтерском учете и законности включения их в цену электроэнергии.

Суд отметил, что кассационная инстанция не может переоценивать доказательства, если нижестоящие суды сделали это в пределах своих полномочий и без нарушения норм процессуального права. КАС ВС также обосновал, что первичные документы (договоры, акты и счета) содержат все необходимые реквизиты: дату, содержание операции, единицу измерения, подписи ответственных лиц, что полностью соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Коллегия судей обратила внимание, что включение стоимости услуг по передаче и распределению в цену электроэнергии обеспечивает баланс между правами потребителей и обязанностями поставщика, гарантирует прозрачность расчетов и соответствует принципу соответствия расходов доходу. Выводы контролирующего органа о завышении себестоимости реализованной продукции не нашли подтверждения. Ведь расходы осуществлены в рамках хозяйственной деятельности, согласно предоставленным документам.

Оставив без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, КАС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы контролирующего органа. Таким образом, суд подтвердил правомерность включения стоимости услуг по передаче и распределению электроэнергии в общую цену для потребителей и законность отражения таких расходов в финансовой отчетности поставщика.

Автор: Валентин Коваль

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КАС ВС

