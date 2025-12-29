  1. Публикации
Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

17:00, 29 декабря 2025
Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.
Кабинет Министров Украины принял постановление №1692 от 23 декабря 2025 года, которой предусмотрено выделение 8,8 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Согласно документу, правительство осуществило перераспределение расходов в пределах общего фонда госбюджета на 2025 год. В частности, объём расходов по программе дополнительной дотации местным бюджетам для территорий, пострадавших в результате полномасштабной вооружённой агрессии россии, уменьшен на 8,8 млрд грн. В то же время на аналогичную сумму увеличено финансирование резервного фонда.

Как говорится в постановлении, средства будут направлены Министерству развития общин и территорий для финансирования предоставления компенсаций гражданам за уничтоженное жильё в соответствии с порядком, утверждённым постановлением Кабинета Министров №600 от 30 мая 2023 года.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться на безвозвратной основе за счёт средств резервного фонда.

При этом к выделению средств не будет применяться ряд положений порядка использования резервного фонда, что позволит ускорить проведение выплат.

Кроме того, на Министерство развития общин и территорий возложена обязанность по целевому использованию средств, а также, как указано в постановлении, подаче отчёта об их использовании Министерству финансов, Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, а также Государственной казначейской службе.

