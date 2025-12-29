  1. Публікації
Уряд виділив понад 8 млрд грн з резервного фонду на компенсації за знищене житло

17:00, 29 грудня 2025
Власники зруйнованого майна отримають компенсацію.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1692 від 23 грудня 2025 року, якою передбачено виділення 8,8 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Відповідно до документа, уряд здійснив перерозподіл видатків у межах загального фонду держбюджету на 2025 рік. Зокрема, обсяг видатків за програмою додаткової дотації місцевим бюджетам для територій, що постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії росії, зменшено на 8,8 млрд грн. Натомість на таку ж суму збільшено фінансування резервного фонду.

Як йдеться у постанові, кошти буде спрямовано Міністерству розвитку громад та територій для фінансування надання компенсацій громадянам за знищене житло відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №600 від 30 травня 2023 року.

Зазначається, що фінансування здійснюватиметься на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду.

 При цьому до виділення коштів не застосовуватиметься низка положень порядку використання резервного фонду, що дозволить пришвидшити проведення виплат.

Крім того, на міністерство розвитку громад та територій покладено обов’язок цільового використання коштів. В також як вказано у постанові подати звіт про їх використання Міністерству фінансів, Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства, а також Державній казначейській службі.

Кабінет Міністрів України держбюджет компенсація

