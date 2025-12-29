Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу Украины
18:44, 29 декабря 2025
В Белом доме назвали общение позитивным.
Президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, Дональд Трамп провел позитивный телефонный разговор с Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Украине.
«Президент Трамп провел позитивный телефонный разговор с президентом Путиным по поводу Украины», – написала пресс-секретарь Белого дома в соцсети X.
