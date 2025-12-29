Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу Украины

В Белом доме назвали общение позитивным.

Президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Дональд Трамп провел позитивный телефонный разговор с Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Украине.

«Президент Трамп провел позитивный телефонный разговор с президентом Путиным по поводу Украины», – написала пресс-секретарь Белого дома в соцсети X.

