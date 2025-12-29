Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо України

У Білому домі назвали спілкування позитивним.

Президент США Дональд Трамп завершив телефонну розмову з Путіним. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Дональд Трамп провів позитивну телефонну розмову з Путіним, під час якої обговорювалася ситуація щодо України.

«Президент Трамп провів позитивну телефонну розмову з президентом Путіним щодо України», – написала речниця Білого дому у соцмережі X.

