Разъяснение судебного решения и право на апелляцию: ОП КУС ВС должна определить пределы статьи 380 УПК

Можно ли обжаловать отказ в разъяснении судебного решения: дело передано в ОП КУС ВС.

Суды выясняют, каким образом суд должен принимать решение о разъяснении или отказе в разъяснении собственного решения и можно ли такое определение обжаловать в апелляции. Из-за различной практики этот вопрос передали на рассмотрение объединенной палаты.

Что произошло в конкретном деле

Местный суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей. Обвиняемый подал заявление о разъяснении этого определения (это допускается ст. 380 УПК, если решение является непонятным). Суд, не выходя в совещательную комнату, сразу в судебном заседании отказал в разъяснении и занес это в журнал. Обвиняемый обжаловал отказ, однако апелляционный суд закрыл производство, считая, что такое решение не подлежит обжалованию. В кассации обвиняемый заявил: суд апелляционной инстанции не учел предписаний ст. 380 УПК.

Местный суд определением от 17 декабря 2024 года продлил обвиняемому срок применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обвиняемый обратился в суд с письменным заявлением о разъяснении этого определения в порядке, предусмотренном ст. 380 УПК.

20 февраля 2025 года местный суд, без выхода в совещательную комнату, постановил определение, внесенное в журнал судебного заседания, которым отказал в разъяснении определения от 17 декабря о продлении срока содержания под стражей. Согласно журналу и технической записи судебного заседания, заявление обвиняемого было рассмотрено судом по существу.

Не соглашаясь с определением местного суда от 20 февраля, обвиняемый подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд закрыл апелляционное производство по указанной апелляционной жалобе, ссылаясь на то, что она подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию.

В кассационной жалобе обвиняемый утверждает, что суд апелляционной инстанции не учел предписаний ст. 380 УПК, которыми предусмотрено право на апелляционное обжалование такой категории судебных решений, чем допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона и лишил его права на апелляционное обжалование судебного решения.

Позиция КУС: уголовное производство передано на рассмотрение ОП КУС ВС.

Основание передачи уголовного производства на рассмотрение ОП КУС ВС: необходимость отступить от выводов относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенных в постановлениях коллегии судей Первой судебной палаты КУС от 22.10.2024 (дело № 753/9237/23) и от 30.07.2024 (дело № 511/1564/18).

Коллегией судей Третьей судебной палаты КУС установлено, что в ВС существуют различные подходы к пониманию правовых выводов, изложенных в постановлении ОП КУС от 18.11.2019 (дело № 367/3068/17), что приводит к принятию противоположных судебных решений в подобных правоотношениях, где ключевым является решение вопроса о праве лица на разъяснение того или иного судебного решения в порядке, предусмотренном ст. 380 УПК, и, соответственно, права апелляционного обжалования определения о разъяснении либо об отказе в разъяснении судебного решения (ч. 4 ст. 380 УПК).

В частности, постановлением Третьей судебной палаты КУС от 04.11.2020 (дело № 567/1050/15-к) оставлена без удовлетворения кассационная жалоба обвиняемого на определение апелляционного суда, которым возвращена апелляционная жалоба обвиняемого на определение местного суда об отказе в удовлетворении ходатайства о разъяснении определения этого же суда, постановленного во время судебного разбирательства в суде первой инстанции. Оставляя без изменения определение апелляционного суда, ВС указал, что определение суда первой инстанции о проведении подготовительного судебного заседания в режиме видеоконференции не является судебным решением, принятым по результатам судебного разбирательства, и с учетом ч. 1 ст. 380 УПК оно не подлежит разъяснению, а соответственно, определение об отказе в разъяснении такого решения не может быть обжаловано.

Из такой же правоприменительной позиции исходила коллегия судей этой же судебной палаты в определении от 08.11.2021 (дело № 712/8159/17).

В то же время в решениях суда кассационной инстанции имеется и иное толкование предписаний ст. 380 УПК и выводов, изложенных в упомянутом выше постановлении объединенной палаты по данному вопросу.

Так, постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС от 22.10.2024 (дело № 753/9237/23) отменено определение суда апелляционной инстанции об отказе в открытии апелляционного производства и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. Коллегия судей кассационного суда мотивировала свое решение тем, что определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе судьи является результатом судебного производства по заявлению об отводе и этим судебным решением разрешен вопрос, который составлял предмет его рассмотрения, поэтому такое определение при наличии соответствующих оснований подлежало разъяснению в порядке, предусмотренном ст. 380 УПК, а определение суда о разъяснении судебного решения либо об отказе в его разъяснении могло быть обжаловано в апелляционном порядке.

Такой подход согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлении коллегии судей Первой судебной палаты КУС от 30.11.2024 (дело № 511/1564/18).

Коллегия судей считает правильным подход, примененный в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты КУС от 04.11.2020 (дело № 567/1050/15-к), определениях этой же судебной палаты от 08.11.2021 (дело № 712/8159/17) и 19.03.2024 (дело № 127/39866/23), а также в определении коллегии судей Второй судебной палаты от 12.09.2023 (дело № 761/21443/22), и не соглашается с выводами, изложенными в постановлениях от 22.10.2024 (дело № 753/9237/23) и 30.07.2024 (дело № 511/1564/18), от которых необходимо отступить.

Определение коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 29.10.2025 по делу № 766/2466/24 (производство № 51-107км25).

