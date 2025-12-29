Роз’яснення судового рішення і право на апеляцію: ОП ККС ВС має визначити межі статті 380 КПК

Чи можна оскаржити відмову в роз’ясненні судового рішення: справу передано до ОП ККС ВС.

Суди з’ясовують, як саме суд має ухвалювати рішення про роз’яснення або відмову в роз’ясненні свого ж рішення і чи можна таку ухвалу оскаржити в апеляції. Через різну практику це питання передали на розгляд об’єднаної палати.

Що сталося у конкретній справі

Місцевий суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого. Обвинувачений подав заяву про роз’яснення цієї ухвали (це дозволяє ст. 380 КПК, коли рішення незрозуміле). Суд без виходу до нарадчої кімнати одразу в засіданні відмовив у роз’ясненні і заніс це до журналу. Обвинувачений оскаржив відмову, але апеляційний суд закрив провадження, вважаючи, що таке рішення не оскаржується. У касації обвинувачений заявив: суд апеляційної інстанції не врахував приписів ст. 380 КПК.

Місцевий суд ухвалою від 17 грудня 2024 року продовжив обвинуваченому строк застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обвинувачений звернувся до суду з письмовою заявою про роз`яснення цієї ухвали в порядку, передбаченому ст. 380 КПК.

20 лютого 2025 року місцевий суд, без виходу до нарадчої кімнати, постановив ухвалу, занесену до журналу судового засідання, якою відмовив у роз`ясненні ухвали від 17 грудня про продовження строку тримання під вартою. Згідно з журналом та технічним записом судового засідання, заява обвинуваченого була розглянута судом по суті.

Не погоджуючись з ухвалою місцевого суду від 20 лютого обвинувачений подав апеляційну скаргу. Апеляційний суд закрив апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою, посилаючись на те, що вона подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню.

У касаційній скарзі обвинувачений стверджує, що суд апеляційної інстанції не врахував приписів ст. 380 КПК, якими передбачено право на апеляційне оскарження такої категорії судових рішень, чим допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та позбавив його права на апеляційне оскарження судового рішення.

Позиція ККС: кримінальне провадження передано на розгляд ОП ККС ВС.

Підстава передачі кримінального провадження на розгляд ОП ККС ВС: необхідність відступити від висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених в постановах колегії суддів Першої судової палати ККС від 22.10.2024 (справа № 753/9237/23) та від 30.07.2024 (справа № 511/1564/18).

Колегією суддів Третьої судової палати ККС встановлено, що у ВС існують різні підходи до розуміння правових висновків, викладених у постанові ОП ККС від 18.11.2019 (справа № 367/3068/17), що призводить до ухвалення протилежних судових рішень у подібних правовідносинах, де ключовим є вирішення питання щодо права особи на роз’яснення того чи іншого судового рішення у порядку, передбаченому ст. 380 КПК, та, відповідно, права апеляційного оскарження ухвали про роз’яснення або відмову у роз’ясненні судового рішення (ч. 4 ст. 380 КПК).

Зокрема, постановою Третьої судової палати ККС від 04.11.2020 (справа № 567/1050/15-к) залишено без задоволення касаційну скаргу обвинуваченого на ухвалу апеляційного суду, якою повернуто апеляційну скаргу обвинуваченого на ухвалу місцевого суду про відмову у задоволенні клопотання про роз’яснення ухвали цього ж суду, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції. Залишаючи без зміни ухвалу апеляційного суду, ВС зазначив,що ухвала суду першої інстанції про проведення підготовчого судового засідання у режимі відеоконференції не є судовим рішенням, ухваленим за результатами судового провадження, з огляду на ч. 1 ст. 380 КПК вона не підлягає роз’ясненню, а відповідно, ухвалу про відмову у роз’ясненні такого рішення не може бути оскаржено.

З такої ж правозастосовної позиції виходила колегія суддів цієї ж судової палати в ухвалі від 08.11.2021 (справа № 712/8159/17).

Водночас у рішеннях суду касаційної інстанції є й інше тлумачення приписів ст. 380 КПК та висновків, викладених у згаданій вище постанові об’єднаної палати з цього питання.

Так, постановою колегії суддів Першої судової палати ККС від 22.10.2024 (справа № 753/9237/23) скасовано ухвалу суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Колегія суддів касаційного суду мотивувала своє рішення тим, що ухвала про відмову у задоволенні заяви про відвід судді є результатом судового провадження за заявою про відвід та цим судовим рішенням вирішено питання, що становило предмет його розгляду, тому така ухвала за наявності відповідних підстав підлягала роз’ясненню в порядку, передбаченому ст. 380 КПК, а ухвала суду про роз’яснення судового рішення або відмову у його роз’ясненні могла бути оскаржена в апеляційному порядку.

Такий підхід узгоджується з правовою позицією, зазначеною у постанові колегії суддів Першої судової палати ККС від 30.11.2024 (справа № 511/1564/18).

Колегія суддів вважає правильним підхід, застосований у постанові колегією суддів Третьої судової палати ККС від 04.11.2020 (справа № 567/1050/15-к), ухвалах цієї ж судової палати від 08.11.2021 (справа № 712/8159/17) та 19.03.2024 (справа № 127/39866/23), а також ухвалі колегії суддів Другої судової палати від 12.09. 2023 (справа № 761/21443/22) й не погоджується з висновками, викладеними у постановах від 22.10.2024 (справа № 753/9237/23) та 30.07.2024 (справа № 511/1564/18), від яких треба відступити.

Ухвала колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 29.10.2025 у справі № 766/2466/24 (провадження № 51-107км25).

