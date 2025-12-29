  1. В Украине

Зеленский объяснил, почему Россия не поддерживает проведение референдума в Украине

17:41, 29 декабря 2025
Президент подчеркнул, что референдум требует прекращения огня и гарантий безопасности для волеизъявления украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение России к проведению референдума в Украине негативное из-за необходимости обеспечения безопасности во время голосования. По его словам, для референдума нужно прекращение огня на 60 дней, но Россия не готова на такие шаги, продолжая давление ракетными и артиллерийскими ударами.

«И здесь также вопрос силы этих соглашений – силы признания этих соглашений. У Украины был Будапештский меморандум, подписывали персоналии – это не сработало. Далее были Минские соглашения, которые привели к полномасштабной войне. Все эти бумаги не сработали. Мы договорились сейчас с американцами, что у нас будут гарантии безопасности, которые будут поддержаны Конгрессом США, что очень важно, и парламентом Украины. Гарантии безопасности будут голосоваться двусторонне. А наши двусторонние договоры с европейцами, соответственно, будут затем подтверждаться в европейских парламентах, чтобы эти соглашения имели силу», – отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что 20-пунктовый план мира следует вынести на референдум, чтобы украинцы лично одобрили этот документ. По его словам, волеизъявление миллионов граждан придаст силе документа историческое значение и обеспечит справедливый мир для пострадавших от войны.

россия Украина война референдум Владимир Зеленский

