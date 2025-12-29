Зеленський пояснив, чому Росія не підтримує проведення референдуму в Україні

Президент підкреслив, що референдум потребує припинення вогню та гарантій безпеки для волевиявлення українського народу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ставлення Росії до проведення референдуму в Україні негативне через необхідність забезпечення безпеки під час голосування. За його словами, для референдуму потрібно припинення вогню на 60 днів, але Росія не готова на такі кроки, продовжуючи тиск ракетними та артилерійськими ударами.

«І тут також питання сили цих угод – сили визнання цих угод. В України був Будапештський меморандум, підписували персоналії – це не спрацювало. Далі були Мінські угоди, які призвели до повномасштабної війни. Всі ці папери не спрацювали. Ми домовилися зараз з американцями, що в нас будуть гарантії безпеки, які будуть підтримані Конгресом США, що дуже важливо, і парламентом України. Гарантії безпеки будуть двосторонньо голосуватись. А наші двосторонні договори з європейцями, відповідно, будуть потім підтверджуватися в європейських парламентах, щоб ці угоди мали силу», – зауважив Президент.

Зеленський підкреслив, що 20-пунктовий план миру слід винести на референдум, щоб українці особисто схвалили цей документ. За його словами, волевиявлення мільйонів громадян надасть силі документа історичне значення і забезпечить справедливий мир для постраждалих від війни.

