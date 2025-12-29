  1. Публикации
  2. / В Украине

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

13:51, 29 декабря 2025
Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.
Фото: hromadske.ua
На сайте Верховной Рады зарегистрировали проект Постановления № 14331, которым парламент предлагает обратиться к Кабинету Министров Украины с инициативой пересмотреть договоренности с Международным валютным фондом относительно налоговых обязательств для малого и среднего бизнеса в условиях военного положения. Речь идет о обязательствах перед МВФ, связанных с повышением налогов для предпринимателей.

Как указывается в пояснительной записке, по данным Государственной службы статистики, в Украине по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывается 1 млн 774 тысячи ФЛП всех групп налогообложения. Только количество созданных ими рабочих мест составляет не менее 673 тысяч. Они обеспечивают налоговые поступления, включая взносы на оборону, формируют основу среднего класса и являются важной частью социальной сферы общества.

Радикальное изменение правил игры в условиях российской вооруженной агрессии приводит к риску не только не достичь поставленных фискальных целей, но и нанести долгосрочный ущерб экономической экосистеме.

Тем не менее, согласно Меморандуму о экономической и финансовой политике с МВФ, Украина взяла на себя обязательства по увеличению налоговых поступлений. В частности, 26 ноября 2025 года было объявлено о достижении на уровне персонала соглашения о новой четырехлетней программе Extended Fund Facility на сумму 8,1 млрд долларов США. В рамках договоренностей было решено реформировать упрощенную систему налогообложения, в том числе обязать ФЛП регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) при достижении оборота более 1 млн грн в год.

В условиях действия военного времени на территории Украины дальнейшее повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес является стратегической ошибкой. Бизнес сегодня сталкивается с разрушением логистических цепочек; дефицитом электроэнергии и дополнительными расходами на автономность; нехваткой рабочей силы из-за миграции и мобилизации.

По словам инициаторов, проект Постановления направлен на сохранение экономического потенциала Украины путем инициирования Правительством переговорного процесса с МВФ. Цель акта — получить согласие международных партнеров на установление моратория на повышение налоговых ставок и введение новых фискальных обременений для малого и среднего бизнеса до конца действия военного положения.

Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины постановление МВФ ФЛП

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
