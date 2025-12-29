У Раді хочуть доручити уряду переглянути домовленості з МВФ щодо ФОПів

Парламент зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує доручити Уряду розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом про пом’якшення податків для ФОП.

На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт Постанови № 14331, яким парламент пропонує звернутися до Кабінету Міністрів України з ініціативою переглянути домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо податкових зобов’язань для малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану. Йдеться про зобов’язання перед МВФ, які пов’язані з підвищенням податків для підприємців.

Як зазначається у пояснювальній записці, за даними Державної служби статистики, в Україні станом на 1 жовтня 2025 року нараховується 1 млн 774 тисячі ФОПів усіх груп оподаткування. Лише кількість створених ними робочих місць становить щонайменше 673 тисячі. Вони забезпечують податкові надходження, включно з внесками на оборону, формують основу середнього класу та становлять важливу складову соціальної сфери суспільства.

Радикальна зміна правил гри в умовах російської збройної агресії призводить до ризику не лише не досягти поставлених фіскальних цілей, а й завдати довгострокової шкоди економічній екосистемі.

Проте, згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ, Україна взяла на себе зобов’язання щодо збільшення податкових надходжень. Зокрема, 26 листопада 2025 року було оголошено про досягнення на рівні персоналу домовленості щодо нової чотирирічної програми Extended Fund Facility на суму 8,1 млрд дол. США. В рамках домовленостей вирішили реформувати спрощену систему оподаткування, зокрема, зобов’язати ФОПи реєструватися платниками податку на додану вартість (ПДВ) при досягненні обороту понад 1 млн грн на рік.

В умовах дії воєнного часу на території України подальше підвищення податкового навантаження на малий та середній бізнес є стратегічною помилкою. Бізнес сьогодні стикається з руйнуванням логістичних ланцюгів; дефіцитом електроенергії та додатковими витратами на автономність; нестачею робочої сили через міграцію та мобілізацію.

За словами ініціаторів, Проект Постанови спрямований на збереження економічного потенціалу України шляхом ініціювання Урядом переговорного процесу з МВФ. Завданням акта є отримання згоди міжнародних партнерів на встановлення мораторію на підвищення податкових ставок та запровадження нових фіскальних обтяжень для малого та середнього бізнесу до кінця дії воєнного стану.

