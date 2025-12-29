  1. В Украине

Президентские выборы через «Дію» пока невозможны – Михаил Федоров

16:42, 29 декабря 2025
По словам министра, для реализации нужны изменения в законы и решение ЦИК.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что проведение президентских выборов через приложение «Дія» пока не рассматривается и никаких практических шагов в этом направлении не предпринимается.

По его словам, дискуссии о выборах через «Дію» происходят исключительно на уровне публичных обсуждений и не имеют нормативной или технической основы. Ни Министерство цифровой трансформации, ни команда приложения не работают над реализацией этого инструмента.

«Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал за изменения в законы, ЦИК приняла решение, нужно ли это, кто это вообще будет делать. И на сегодняшний момент, кроме какой-то онлайн-дискуссии, работы в этом направлении не ведутся», — отметил Федоров.

Только после соответствующих законодательных изменений и решений ЦИК можно будет рассматривать возможность использования «Дії» для проведения выборов.

Ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на выборах во время войны может быть гибридное голосование — онлайн и офлайн.

президент выборы ЦИК Дия Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров

