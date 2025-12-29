  1. В Україні

Президентські вибори через Дію наразі неможливі – Михайло Федоров

16:42, 29 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами міністра, для реалізації потрібні зміни до законів та рішення ЦВК.
Президентські вибори через Дію наразі неможливі – Михайло Федоров
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що проведення президентських виборів через застосунок «Дія» наразі не розглядається і жодних практичних кроків у цьому напрямку не здійснюється.

За його словами, дискусії щодо виборів через «Дію» відбуваються виключно на рівні публічних обговорень і не мають нормативного або технічного підґрунтя. Ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією цього інструменту.

«Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняла рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент окрім якоїсь онлайн дискусії роботи над цим напрямком не відбуваються», — зазначив Федоров.

Лише після відповідних законодавчих змін та рішень ЦВК можна буде розглядати можливість використання «Дії» для проведення виборів.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що на виборах під час війни може бути гібридне голосування — онлайн і офлайн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент вибори ЦВК Дія Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]