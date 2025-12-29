Президентські вибори через Дію наразі неможливі – Михайло Федоров

За словами міністра, для реалізації потрібні зміни до законів та рішення ЦВК.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що проведення президентських виборів через застосунок «Дія» наразі не розглядається і жодних практичних кроків у цьому напрямку не здійснюється.

За його словами, дискусії щодо виборів через «Дію» відбуваються виключно на рівні публічних обговорень і не мають нормативного або технічного підґрунтя. Ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією цього інструменту.

«Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняла рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент окрім якоїсь онлайн дискусії роботи над цим напрямком не відбуваються», — зазначив Федоров.

Лише після відповідних законодавчих змін та рішень ЦВК можна буде розглядати можливість використання «Дії» для проведення виборів.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що на виборах під час війни може бути гібридне голосування — онлайн і офлайн.

