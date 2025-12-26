На виборах під час війни може бути гібридне голосування — онлайн і офлайн: Арахамія пояснив ситуацію

Давид Арахамія сподівається, що Робоча група опрацює питання щодо того, чи можна робити гібридне голосування.

Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на засіданні робочої групи, яка працює над законопроєктом про вибори в умовах воєнного стану.

Говорячи про вибір українців за кордоном, він зауважив, що пропускна спроможність українських закордонних дільниць може бути обмеженою. Відповідно, необхідно буде вирішити питання, робити це в декілька днів або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів.

«Як колишній айтішник, я так і не зрозумів, чи можливе онлайн-голосування. Чую багато фантомних страхів», - сказав Арахамія.

«Тому що ми маємо ще дуже-дуже великий і складний процес - це голосування ВПО, внутрішньо переміщених осіб», - сказав депутат.

За його словами, на виборах необхідно фокусуватися на максимізації явки, аби не було підстав визнавати вибори нелегітимними.

«Максимізація явки, мені здається, може бути за рахунок того, що ми розширюємо можливості голосування: або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування», - зазначив Арахамія.

