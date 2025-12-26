  1. В Украине

На выборах во время войны возможно гибридное голосование — онлайн и офлайн: Арахамия объяснил ситуацию

20:10, 26 декабря 2025
Давид Арахамия надеется, что Рабочая группа проработает вопрос о возможности гибридного голосования.
На выборах во время войны возможно гибридное голосование — онлайн и офлайн: Арахамия объяснил ситуацию
Фото: suspilne.media
Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование — онлайн и офлайн. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на заседании рабочей группы, которая работает над законопроектом о выборах в условиях военного положения.

Говоря о выборе украинцев за рубежом, он отметил, что пропускная способность украинских зарубежных избирательных участков может быть ограниченной. Соответственно, необходимо будет решать вопрос — проводить голосование в течение нескольких дней или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов.

«Как бывший айтишник, я так и не понял, возможно ли онлайн-голосование. Слышу много фантомных страхов», — сказал Арахамия.

Он выразил надежду, что Рабочая группа проработает вопрос о том, можно ли проводить гибридное голосование — онлайн и офлайн.

«Потому что у нас есть еще очень-очень большой и сложный процесс — это голосование ВПЛ, внутренне перемещенных лиц», — отметил депутат.

По его словам, на выборах необходимо фокусироваться на максимизации явки, чтобы не было оснований признавать выборы нелегитимными.

«Максимизация явки, как мне кажется, может быть за счет расширения возможностей голосования: либо добавляем несколько дней, либо добавляем возможность онлайн-голосования», — подчеркнул Арахамия.

