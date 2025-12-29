Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Фото: veteran.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Раненые военнослужащие имеют право на одну из ключевых выплат — единоразовая денежную помощь.

Такая возможность установлена Постановлением Кабинета Министров от 25 декабря 2013 г. № 975 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единоразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы либо для прохождения службы в военном резерве».

Назначение единоразовой денежной помощи военнослужащим осуществляется Министерством обороны.

Сумма единоразовой денежной помощи рассчитывается индивидуально, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января того года, когда впервые была установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности, и может отличаться в зависимости от ряда факторов:

категории военнослужащего: контрактник, мобилизованный или срочник;

● наличия группы инвалидности;

● причинно-следственной связи ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, связанного с защитой Родины (исполнением должностных обязанностей), военной службой.

Под прожиточным минимумом понимается сумма, указанная в законе для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность. С 1 января 2026 года — это 3328 грн.

В случае установления инвалидности единоразовая денежная помощь выплачивается в зависимости от группы инвалидности и ее причинной связи:

1) военнослужащему (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), либо лицу после его увольнения с военной службы, в размере:

400-кратного прожиточного минимума (или 1 331 200 грн) — в случае установления инвалидности I группы;

300-кратного прожиточного минимума (или 998 400 грн) — в случае установления инвалидности II группы;

250-кратного прожиточного минимума (или 832 000 грн) — в случае установления инвалидности III группы.

2) Для военных (кроме срочников), если инвалидность наступила в период службы или не позднее 3 месяцев после увольнения, либо после истечения трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, в размере:

120-кратного прожиточного минимума (или 399 360 грн) — в случае установления инвалидности I группы;

90-кратного прожиточного минимума (или 299 520 грн) — в случае установления инвалидности II группы;

70-кратного прожиточного минимума (или 232 960 грн) — в случае установления инвалидности III группы.

Такие же суммы предусмотрены для срочников, резервистов и военнообязанных на сборах.

Если военный получил ранение, но МСЭК (или экспертная команда по оценке функционирования) не назначила группу инвалидности, а лишь определила процент утраты трудоспособности, выплаты рассчитываются иначе, а именно в размере, определяемом в процентах прожиточного минимума:

70-кратного прожиточного минимума (или 232 960 грн) — военнослужащему, который получил ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время исполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности, а также лицу, уволенному с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через один год после увольнения с военной службы;

50-кратного прожиточного минимума (или 166 400 грн) — военнослужащему срочной военной службы, который получил ранение (контузию, травму или увечье), заболевание в период прохождения срочной военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности, а также лицу, уволенному со срочной военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин, связанных с прохождением военной службы, но не позднее чем через один год после увольнения со срочной военной службы;

50-кратного прожиточного минимума (или 166 400 грн) — военнообязанному или резервисту, призванному на учебные (или проверочные) и специальные сборы либо для прохождения службы в военном резерве, который получил ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения сборов или службы в военном резерве либо не позднее чем через один год после окончания таких сборов или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве.

Если военнослужащему, военнообязанному, резервисту или лицу, уволенному с военной службы, после первичного установления инвалидности при последующем осмотре (переосмотре) будет установлена более высокая группа инвалидности либо изменена ее причинная связь, что дает право на получение единоразовой денежной помощи в большем размере, военнослужащий получит разницу между новой и предыдущей суммой (с учетом актуального прожиточного минимума).

В случае установления большей степени утраты трудоспособности без установления инвалидности в процентах либо изменения ее причинной связи, что дает право на получение единоразовой денежной помощи в большем размере, — разница также доплачивается.

Выплата единоразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного, резервиста или лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения с военной службы, осуществляется без учета ранее выплаченных сумм помощи в связи с частичной утратой трудоспособности либо установлением инвалидности.

Размер единоразовой денежной помощи, выплачиваемой в случае гибели (смерти) военнослужащего во время пребывания в плену (кроме военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен) в период военного положения, составляет 15 млн гривен.

Военнослужащий имеет право составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единоразовой денежной помощи лицу (лицам) по его выбору, определив размер доли таких лиц в процентах.

Подлинность подписи военнослужащего на личном распоряжении удостоверяет командир воинской части либо нотариус.

Оригинал личного распоряжения хранится в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту регистрации места жительства либо по месту призыва (принятия) на военную службу такого лица, если такой призыв (принятие) на военную службу осуществлялся не по месту регистрации места жительства военнообязанного или резервиста.

Военнослужащий имеет право в любое время отменить личное распоряжение либо составить новое.

Каждое новое личное распоряжение отменяет действие предыдущего.

Запрещается разглашать содержание личного распоряжения до установления факта гибели (смерти) лица, которое его составило.

Независимо от содержания личного распоряжения право на назначение и получение единоразовой денежной помощи имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица в размере 50 процентов доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае назначения и выплаты единоразовой денежной помощи при отсутствии личного распоряжения.

Совершеннолетние дети, вдова (вдовец) и родители считаются нетрудоспособными, если они на день гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста имели (приобрели) право на назначение пенсии в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Если лицо является военнослужащим, заявление о необходимости единоразовой денежной помощи можно подать самостоятельно либо через уполномоченное лицо в воинской части.

Если заявитель уволен с военной службы, документы можно подать через ТЦК и СП либо самостоятельно.

Автор Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.