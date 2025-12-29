В Мукачевском районе загорелась магистральная газовая труба
17:02, 29 декабря 2025
Спасатели локализовали пожар, угрозы населению нет.
29 декабря в 05:29 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании магистральной газовой трубы вблизи села Росош Мукачевского района.
По данным Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, на лесной массив было привлечено 21 спасатель и 7 единиц техники из Мукачево, Свалявы и села Долгое. На месте происшествия также работали сотрудники газовой службы.
По состоянию на 07:15 был перекрыт вентиль газопровода. Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, отключение газоснабжения местным жителям не проводилось.
