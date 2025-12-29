  1. В Украине

В Мукачевском районе загорелась магистральная газовая труба

17:02, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Спасатели локализовали пожар, угрозы населению нет.
В Мукачевском районе загорелась магистральная газовая труба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 декабря в 05:29 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании магистральной газовой трубы вблизи села Росош Мукачевского района.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, на лесной массив было привлечено 21 спасатель и 7 единиц техники из Мукачево, Свалявы и села Долгое. На месте происшествия также работали сотрудники газовой службы.

По состоянию на 07:15 был перекрыт вентиль газопровода. Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, отключение газоснабжения местным жителям не проводилось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Закарпатье пожар газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]