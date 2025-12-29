На Мукачівщині загорілася магістральна газова труба

Рятувальники локалізували пожежу, загрози населенню немає.

29 грудня о 05:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання магістральної газової труби поблизу села Росош Мукачівського району.

За даними Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, на лісовий масив було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки з Мукачево, Сваляви та села Довге. На місці події також працювали працівники газової служби.

Станом на 07:15 було перекрито вентиль газопроводу. Загрози поширення вогню на житлові будинки та об’єкти інфраструктури немає, відключення газопостачання місцевим мешканцям не проводилося.

