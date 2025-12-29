В 2026 году планируется запуск теоретического экзамена на права онлайн с использованием ИИ – Федоров

Минцифры предлагает использовать ИИ для предотвращения списывания и борьбы с коррупцией.

В 2026 году украинцы смогут сдавать теоретический экзамен на вождение онлайн, чтобы уменьшить коррупционные риски в системе обучения водителей. Идею внедрения цифрового формата экзамена озвучил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, запуск сервиса предусматривает использование искусственного интеллекта, который будет предотвращать списывание во время тестирования.

«По умолчанию доверяем гражданам и считаем, что если добавить классный сервис, то можно сдавать на право онлайн. Это борьба с коррупцией», — отметил Федоров.

