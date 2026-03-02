  1. В Украине

Зеленский присвоил 63-й отдельной механизированной бригаде почетное наименование «Лиманская»

12:08, 2 марта 2026
63 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины присвоено почетное наименование.
Зеленский присвоил 63-й отдельной механизированной бригаде почетное наименование «Лиманская»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 213/2026 о присвоении почетного наименования 63 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с документом, бригада получила почетное наименование «Лиманская» — с целью восстановления исторических традиций национальной армии и с учетом образцового выполнения боевых задач при защите территориальной целостности и независимости государства.

Отныне официальное название — 63 отдельная механизированная Лиманская бригада Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Документ подписан 2 марта 2026 года.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

