Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ в 31 стране мира, — МОН

В МОН заявили, что на данный момент подтверждены 52 города в 31 стране.

Фото: weukraine.tv

Министерство образования и науки Украины напомнило, что украинские абитуриенты, которые находятся за пределами Украины, также смогут сдать НМТ.

«На данный момент подтверждены 52 города в 31 стране. Среди них — Германия, Польша, Чехия, Великобритания и Испания. Именно из этих стран в предыдущие годы было наибольшее количество участников», — заявили в ведомстве.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. Его будут проводить педагоги, подготовленные Украинским центром оценивания качества образования. Условия сдачи остаются одинаковыми для всех — независимо от страны пребывания.

Ежегодно примерно 20 тысяч украинцев сдают НМТ за пределами страны. Среди них — желающие поступать в украинские учреждения высшего образования.

В МОН добавили, что перечень стран и городов будет дополняться.

