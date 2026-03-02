  1. В Украине

Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ в 31 стране мира, — МОН

12:26, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В МОН заявили, что на данный момент подтверждены 52 города в 31 стране.
Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ в 31 стране мира, — МОН
Фото: weukraine.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины напомнило, что украинские абитуриенты, которые находятся за пределами Украины, также смогут сдать НМТ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«На данный момент подтверждены 52 города в 31 стране. Среди них — Германия, Польша, Чехия, Великобритания и Испания. Именно из этих стран в предыдущие годы было наибольшее количество участников», — заявили в ведомстве.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. Его будут проводить педагоги, подготовленные Украинским центром оценивания качества образования. Условия сдачи остаются одинаковыми для всех — независимо от страны пребывания.

Ежегодно примерно 20 тысяч украинцев сдают НМТ за пределами страны. Среди них — желающие поступать в украинские учреждения высшего образования.

В МОН добавили, что перечень стран и городов будет дополняться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МОН Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]