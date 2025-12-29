  1. В Україні
У 2026 році планується запуск теоретичного іспиту на права онлайн з використанням ШІ – Федоров

17:03, 29 грудня 2025
Мінцифри пропонує використовувати ШІ для запобігання списуванню та боротьби з корупцією.
У 2026 році українці зможуть здавати теоретичний іспит на водіння онлайн, щоб зменшити корупційні ризики у системі навчання водіїв. Ідею впровадження цифрового формату екзамену озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, запуск сервісу передбачає використання штучного інтелекту, який запобігатиме списуванню під час тестування.

«За замовченням довіряємо громадянам і вважаємо, що якщо додати класний сервіс, то можна здавати на право онлайн. Це боротьба з корупцією», — зазначив Федоров.

посвідчення водія Михайло Федоров ШІ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

