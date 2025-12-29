У 2026 році планується запуск теоретичного іспиту на права онлайн з використанням ШІ – Федоров

Мінцифри пропонує використовувати ШІ для запобігання списуванню та боротьби з корупцією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році українці зможуть здавати теоретичний іспит на водіння онлайн, щоб зменшити корупційні ризики у системі навчання водіїв. Ідею впровадження цифрового формату екзамену озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, запуск сервісу передбачає використання штучного інтелекту, який запобігатиме списуванню під час тестування.

«За замовченням довіряємо громадянам і вважаємо, що якщо додати класний сервіс, то можна здавати на право онлайн. Це боротьба з корупцією», — зазначив Федоров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.