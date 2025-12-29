Укрэнерго анонсировало почасовые отключения электроэнергии 30 декабря

Графики ограничений будут действовать в большинстве регионов из-за последствий ракетных атак России.

НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 30 декабря в большинстве регионов Украины будут применены графики почасовых отключений электроснабжения, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как отмечает Укрэнерго, такие меры вводятся в связи с последствиями ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты страны. Графики отключений призваны обеспечить стабильность работы энергосети и избежать аварийных ситуаций.

