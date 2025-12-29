Укренерго анонсувало погодинні відключення електроенергії 30 грудня

Графіки обмежень діятимуть у більшості регіонів через наслідки ракетних атак Росії.

НЕК «Укренерго» повідомила, що 30 грудня в більшості регіонів України буде застосовано графіки погодинних відключень електропостачання, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Як зазначає Укренерго, такі заходи вводяться у зв’язку з наслідками ракетно-дронових атак росії на енергетичні об’єкти країни. Графіки відключень покликані забезпечити стабільність роботи енергомережі та уникнути аварійних ситуацій.

