Ограничение никотина до 1 мг в снюсе: Комитет Рады одобрил законопроект о паучах

Законопроект о регулировании никотиновых паучей доработали.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел доработанный проект закона № 14110 о регулировании обращения никотиновых изделий, а также альтернативные законопроекты № 14110-1 – № 14110-5. Об этом сообщили в профильном комитете парламента.

Как отмечается, Комитет принял решение создать рабочую группу для доработки законопроекта в десятидневный срок.

В доработанной редакции законопроекта предусмотрено:

запретить продажу паучей несовершеннолетним;

запретить рекламу, спонсорство и промоцию никотиновых изделий;

обязать размещать медицинское предупреждение на упаковке не менее чем на 65% ее площади;

установить граничное содержание никотина – не более 1 мг в одном снюсе.

Также из документа исключены положения, не касающиеся паучей, в частности те, которые регулируют использование электронных сигарет. Законопроект вступит в силу через полгода после подписания, что позволит производителям реализовать уже произведенные или ввезенные в страну товары.

По результатам рассмотрения Комитет принял решение поддержать доработанный проект закона и, руководствуясь положениями части второй статьи 110 Регламента, внести его на рассмотрение Верховной Рады и рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу, а также рекомендовать Верховной Раде отклонить альтернативные законопроекты.

Решение поддержали 11 народных депутатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.