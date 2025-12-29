Ограничение никотина до 1 мг в снюсе: Комитет Рады одобрил законопроект о паучах
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел доработанный проект закона № 14110 о регулировании обращения никотиновых изделий, а также альтернативные законопроекты № 14110-1 – № 14110-5. Об этом сообщили в профильном комитете парламента.
Как отмечается, Комитет принял решение создать рабочую группу для доработки законопроекта в десятидневный срок.
В доработанной редакции законопроекта предусмотрено:
- запретить продажу паучей несовершеннолетним;
- запретить рекламу, спонсорство и промоцию никотиновых изделий;
- обязать размещать медицинское предупреждение на упаковке не менее чем на 65% ее площади;
- установить граничное содержание никотина – не более 1 мг в одном снюсе.
Также из документа исключены положения, не касающиеся паучей, в частности те, которые регулируют использование электронных сигарет. Законопроект вступит в силу через полгода после подписания, что позволит производителям реализовать уже произведенные или ввезенные в страну товары.
По результатам рассмотрения Комитет принял решение поддержать доработанный проект закона и, руководствуясь положениями части второй статьи 110 Регламента, внести его на рассмотрение Верховной Рады и рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу, а также рекомендовать Верховной Раде отклонить альтернативные законопроекты.
Решение поддержали 11 народных депутатов.
