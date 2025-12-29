Обмеження нікотину до 1 мг у снюсі: Комітет Ради схвалив законопроєкт про паучі
Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув доопрацьований проєкт закону № 14110 щодо врегулювання обігу нікотинових виробів, а також альтернативні законопроєкти № 14110-1 – № 14110-5. Про це повідомили у профільному комітеті парламенту.
Як зазначається, Комітет ухвалив рішення створити робочу групу для доопрацювання законопроєкту у десятиденний термін.
У доопрацьованій редакції законопроєкту передбачено:
- заборонити продаж паучів неповнолітнім;
- заборонити рекламу, спонсорство та промоцію нікотинових виробів;
- зобов’язати розміщувати медичне попередження на упаковці не менш як на 65% її площі;
- встановити граничний вміст нікотину — не більше 1 мг в одному снюсі.
Також з документа вилучено положення, які не стосуються паучів, зокрема ті, що регулюють використання електронних сигарет. Законопроєкт набуде чинності через пів року після підписання, що дозволить виробникам реалізувати вже вироблені або ввезені в країну товари.
За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення підтримати доопрацьований проєкт закону та, керуючись положеннями частини другої статті 110 Регламенту, внести його на розгляд Верховної Ради і рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, а також рекомендувати Верховній Раді відхилити альтернативні законопроєкти.
Рішення підтримали 11 народних депутатів.
