Обмеження нікотину до 1 мг у снюсі: Комітет Ради схвалив законопроєкт про паучі

17:54, 29 грудня 2025
Законопроєкт про врегулювання нікотинових паучів доопрацювали.
Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув доопрацьований проєкт закону № 14110 щодо врегулювання обігу нікотинових виробів, а також альтернативні законопроєкти № 14110-1 – № 14110-5. Про це повідомили у профільному комітеті парламенту.

Як зазначається, Комітет ухвалив рішення створити робочу групу для доопрацювання законопроєкту у десятиденний термін.

У доопрацьованій редакції законопроєкту передбачено:

  • заборонити продаж паучів неповнолітнім;
  • заборонити рекламу, спонсорство та промоцію нікотинових виробів;
  • зобов’язати розміщувати медичне попередження на упаковці не менш як на 65% її площі;
  • встановити граничний вміст нікотину — не більше 1 мг в одному снюсі.

Також з документа вилучено положення, які не стосуються паучів, зокрема ті, що регулюють використання електронних сигарет. Законопроєкт набуде чинності через пів року після підписання, що дозволить виробникам реалізувати вже вироблені або ввезені в країну товари.

За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення підтримати доопрацьований проєкт закону та, керуючись положеннями частини другої статті 110 Регламенту, внести його на розгляд Верховної Ради і рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, а також рекомендувати Верховній Раді відхилити альтернативні законопроєкти.

Рішення підтримали 11 народних депутатів.

