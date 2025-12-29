Второй апелляционный административный суд празднует 7 лет процессуальной деятельности
28 декабря исполнилось 7 лет с начала процессуальной деятельности Второго апелляционного административного суда.
Как отмечает пресс-служба суда, Второй апелляционный административный суд создан Указом Президента Украины 29 декабря 2017 года. Процессуальную деятельность суд начал 28 декабря 2018 года.
«Административное судопроизводство является ключевым в формировании демократического правопорядка государства и призвано обеспечить справедливость в сфере публично-правовых отношений, в разрешении споров между гражданином и государством. Опыт работы суда подтверждает, что ежедневный добросовестный труд делает правосудие доступным и формирует доверие общества к судебной системе.
С первого дня процессуальной деятельности коллектив суда прилагает все усилия, чтобы сделать административную юстицию доступной для всех и обеспечить эффективную судебную защиту прав и свобод человека.
Продолжаем работать для укрепления правового государства!» – отметили в суде.
