Второй апелляционный административный суд празднует 7 лет процессуальной деятельности

Суд был создан в 2017 году, а к осуществлению правосудия он приступил в конце 2018-го.

28 декабря исполнилось 7 лет с начала процессуальной деятельности Второго апелляционного административного суда.

Как отмечает пресс-служба суда, Второй апелляционный административный суд создан Указом Президента Украины 29 декабря 2017 года. Процессуальную деятельность суд начал 28 декабря 2018 года.

«Административное судопроизводство является ключевым в формировании демократического правопорядка государства и призвано обеспечить справедливость в сфере публично-правовых отношений, в разрешении споров между гражданином и государством. Опыт работы суда подтверждает, что ежедневный добросовестный труд делает правосудие доступным и формирует доверие общества к судебной системе.

С первого дня процессуальной деятельности коллектив суда прилагает все усилия, чтобы сделать административную юстицию доступной для всех и обеспечить эффективную судебную защиту прав и свобод человека.

Продолжаем работать для укрепления правового государства!» – отметили в суде.

