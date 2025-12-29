  1. Суд інфо

Другий апеляційний адміністративний суд святкує 7 років процесуальної діяльності

17:26, 29 грудня 2025
Суд було створено у 2017 році, а до здійснення правосуддя він приступив наприкінці 2018-го.
28 грудня виповнилося 7 років від початку процесуальної діяльності Другого апеляційного адміністративного суду.

Як зазначає пресслужба суду, Другий апеляційний адміністративний суд створено Указом Президента України 29 грудня 2017 року. Процесуальну діяльність суд розпочав 28 грудня 2018 року.

«Адміністративне судочинство є ключовим у формуванні демократичного правопорядку держави та покликане забезпечити справедливість у сфері публічно-правових відносин, у розв’язанні спорів між громадянином і державою. Досвід роботи суду підтверджує, що щоденна сумлінна праця робить правосуддя доступним і формує довіру суспільства до судової системи.

З першого дня процесуальної діяльності колектив суду докладає всіх зусиль, щоб зробити адміністративну юстицію доступною для всіх та забезпечити ефективний судовий захист прав і свобод людини.

Продовжуємо працювати задля зміцнення правової держави!» – зауважили в суді.

суд

