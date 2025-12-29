НАБУ і САП повідомили про підозру 5 депутатам у схемі підкупу голосів у Раді

Слідство встановило організовану групу з ієрархією та координацією через WhatsApp для «потрібного» голосування.

НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за голосування за певні законопроєкти.

За даними НАБУ, група мала чітку ієрархічну структуру та розподіл ролей, до її складу входили чинні народні депутати та службові особи апарату парламенту. Координував діяльність один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів через спеціально створену групу у WhatsApp. Після голосувань частина депутатів отримувала грошові кошти.

Підозру вручено п’ятьом народним депутатам України, усім також подані клопотання про обрання запобіжних заходів. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомлялося, НАБУ викрило організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Згодом в НАБУ заявили, що співробітники УДО чинять спротив детективам під час здійснення слідчих дій у комітетах парламенту.

