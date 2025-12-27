НАБУ: співробітники УДО перешкоджають слідчим діям у комітетах Ради

В НАБУ заявили, що співробітники УДО чинять спротив детективам під час здійснення слідчих дій у комітетах парламенту.

Фото: НАБУ

Раніше повідомлялося, що НАБУ викрило організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

За даними слідства, учасники групи систематично отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.

В Бюро також заявляють, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України.

Вказується, що доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

«Перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону», — наголосили в НАБУ.

