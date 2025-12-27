НАБУ: сотрудники УГО препятствуют следственным действиям в комитетах Рады
Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.
По данным следствия, участники группы систематически получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.
В Бюро также заявляют, что сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам НАБУ во время проведения следственных действий в комитетах Верховной Рады Украины.
Указывается, что доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве.
«Препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона», — подчеркнули в НАБУ.
