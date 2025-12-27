  1. В Україні

Хабарі за голосування у Верховній Раді – НАБУ викрило депутатів

12:41, 27 грудня 2025
В НАБУ повідомили про систематичне отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.
Хабарі за голосування у Верховній Раді – НАБУ викрило депутатів
У НАБУ повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України.

За даними слідства, учасники групи систематично отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.

«НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі — згодом», – зазначили в НАБУ.

НАБУ Верховна Рада України САП

