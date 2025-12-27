  1. В Украине

Взятки за голосование в Верховной Раде – НАБУ разоблачило депутатов

12:41, 27 декабря 2025
В НАБУ сообщили о систематическом получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.
В НАБУ сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

По данным следствия, участники группы систематически получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.

«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Детали – позже», – отметили в НАБУ.

НАБУ Верховная Рада Украины САП

