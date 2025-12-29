  1. В Украине

НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 депутатам в схеме подкупа голосов в Раде

20:17, 29 декабря 2025
Следствие установило организованную группу с иерархией и координацией через WhatsApp для «нужного» голосования.
НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за голосование за определенные законопроекты.

По данным НАБУ, группа имела четкую иерархическую структуру и распределение ролей, в ее состав входили действующие народные депутаты и должностные лица аппарата парламента. Координировал деятельность один из народных депутатов.

Для организации голосований участники отправляли указания с номерами законопроектов через специально созданную группу в WhatsApp. После голосований часть депутатов получала денежные средства.

Подозрение вручено пяти народным депутатам Украины, всем также поданы ходатайства об избрании мер пресечения. Правовая квалификация – ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщалось, НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Впоследствии в НАБУ заявили, что сотрудники УДО оказывают сопротивление детективам при осуществлении следственных действий в комитетах парламента.

НАБУ Верховная Рада Украины взятка САП депутат подозреваемый WhatsApp

