  1. В Україні

Кабмін оновив порядок обліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури

19:29, 29 грудня 2025
В Україні прискорять облік критично важливих об’єктів у рамках директиви ЄС NIS2.
Кабмін оновив порядок обліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури
Кабмін схвалив постанову № 1740 від 24 грудня 2025 року, яка вносить зміни до порядку ідентифікації та обліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ). Про це повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Документ розроблено Адміністрацією Держспецзв’язку на виконання Закону № 4336-IX та з метою імплементації вимог Директиви ЄС NIS2 про мережеву та інформаційну безпеку. Постанова передбачає прозору взаємодію держави та операторів критичної інфраструктури, дозволяючи останнім самостійно ідентифікувати системи, оцінювати їх критичність та подавати відомості до Державного реєстру ОКІІ через електронні кабінети з кваліфікованим підписом.

Скасування вимоги Кабміну щодо затвердження загального переліку ОКІІ скорочує час набуття системами правового статусу об’єктів критичної інфраструктури. Оператори протягом 30 календарних днів після набрання чинності постановою мають оновити дані про вже ідентифіковані ОКІІ та провести ідентифікацію нових об’єктів, які ще не внесені до реєстру.

Прийняття постанови забезпечить швидший облік об’єктів, прискорить реагування на кіберінциденти та кібератаки, а також надасть суб’єктам національної системи кібербезпеки повну та достовірну інформацію про критично важливі системи, від яких залежить надання життєво важливих послуг населенню. Адміністрація Держспецзв’язку найближчим часом встановить форми повідомлень і забезпечить технічну можливість внесення даних до Реєстру.

Кабінет Міністрів України інфраструктура

