  1. В Украине

Кабмин обновил порядок учета объектов критической информационной инфраструктуры

19:29, 29 декабря 2025
В Украине ускорят учет критически важных объектов в рамках директивы ЕС NIS2.
Кабмин одобрил постановление № 1740 от 24 декабря 2025 года, которое вносит изменения в порядок идентификации и учета объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ). Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Документ разработан Администрацией Госспецсвязи во исполнение Закона № 4336-IX и с целью имплементации требований Директивы ЕС NIS2 о сетевой и информационной безопасности. Постановление предусматривает прозрачное взаимодействие государства и операторов критической инфраструктуры, позволяя последним самостоятельно идентифицировать системы, оценивать их критичность и подавать сведения в Государственный реестр ОКИИ через электронные кабинеты с квалифицированной подписью.

Отмена требования Кабмина об утверждении общего перечня ОКИИ сокращает время приобретения системами правового статуса объектов критической инфраструктуры. Операторы в течение 30 календарных дней после вступления в силу постановления должны обновить данные об уже идентифицированных ОКИИ и провести идентификацию новых объектов, которые еще не внесены в реестр.

Принятие постановления обеспечит более быстрый учет объектов, ускорит реагирование на киберинциденты и кибератаки, а также предоставит субъектам национальной системы кибербезопасности полную и достоверную информацию о критически важных системах, от которых зависит предоставление жизненно важных услуг населению. Администрация Госспецсвязи в ближайшее время установит формы сообщений и обеспечит техническую возможность внесения данных в Реестр.

Лента новостей

Блоги
Публикации
