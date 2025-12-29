  1. В Україні

Сирський пояснив, як в Україні планують вирішувати проблему СЗЧ

20:37, 29 грудня 2025
Головнокомандувач ЗСУ наголосив на ролі цивільної влади та якості підготовки військових у запобіганні СЗЧ.
Сирський пояснив, як в Україні планують вирішувати проблему СЗЧ
Фото: detector.media
Розв’язання проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) в Україні має відбуватися через комплекс загальнодержавних заходів. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв’ю «24 каналу».

За його словами, до цього процесу мають бути залучені не лише військові, а й голови обласних та районних адміністрацій.

«Мають працювати не тільки військові, а й голови обласних районних адміністрацій. Вони повинні готувати людей передусім морально до захисту своєї держави, щоб вони йшли до лав армії з розумінням того, що виконують свій громадянський обов'язок – захищати державу, землю, населення, мову – все, що становить цінність для нас», наголосив Сирський.

Головнокомандувач також зазначив, що військові мають забезпечити комфортний і безболісний перехід людини з цивільного життя до військового. За його словами, цей процес починається з моменту потрапляння до територіального центру комплектування, далі — у навчальний центр, де, як він зауважив, фіксується багато випадків СЗЧ. Сирський підкреслив, що саме перший етап є особливо важливим, адже для людини все нове і відбувається переформатування з цивільного способу життя на військовий, який є жорсткішим і принципово іншим.

Він вважає, що основна увага має бути зосереджена на процесі підготовки, зокрема на створенні належних умов для проживання та проведення занять.

«Тому що, коли інструктор навчає, а той, хто має навчатися, не хоче опанувати, результат буде 100% негативний. Але тут має бути усвідомлення, що людина від цього інструктора має отримати все, що він знає. Тому що саме це може врятувати її життя і допоможе вбити якомога більше ворогів», – зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

ЗСУ військові мобілізація Олександр Сирський СЗЧ

